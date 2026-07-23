La Casa Blanca evitó confirmar conversaciones para impulsar a Infantino como secretario de la ONU

La Casa Blanca evitó confirmar las conversaciones entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sobre el supuesto interés de impulsar al mandamás del fútbol como candidato a próximo secretario general de la Organicación de las Naciones Unidas (ONU).

"No sé si él y el presidente han hablado de eso. No he estado presente en todas sus conversaciones. Sé que hablan con frecuencia y que el presidente siente un gran respeto por Gianni y por lo que ha hecho con la FIFA", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respecto a la información publicada por el diario New York Post.

La estrecha relación entre Trump e Infantino generó polémica durante el Mundial, especialmente después de que el presidente reconociera haber llamado al máximo dirigente de la FIFA para que se retirara la sanción al delantero estadounidense Folarin Balogun, expulsado con tarjeta roja en los dieciseisavos de final.

Según las fuentes del New York Post, Trump considera que el dirigente de la FIFA, de 56 años, goza de prestigio internacional y tiene capacidad para unir a distintos sectores.

Leavitt se limitó a destacar el "éxito rotundo" que ha supuesto el Mundial de Fútbol para Estados Unidos.

"No solo resultó enormemente beneficiosa para nuestras empresas y economías locales en todo el país, sino que creo que demostró que Estados Unidos es el mejor país del mundo y el presidente está agradecido con Gianni por todos los esfuerzos que tuvo que realizar para hacer realidad ese sueño aquí", subrayó.

El próximo secretario general de la ONU será elegido este año para suceder al portugués António Guterres, cuyo mandato termina a finales de diciembre.

Para asumir, el ganador deberá contar primero con la recomendación del Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos tiene poder de veto, antes de ser confirmado por la Asamblea General. Entre los candidatos también se encuentra la expresidenta de Chile Michelle Bachelet.