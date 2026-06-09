Platini presentó demanda contra presidente de la FIFA

El histórico exfutbolista francés y otrora presidente de UEFA, Michel Platini, presentó una denuncia contra el actual mandmás de la FIFA y su antiguo brazo derecho en la institución regidora del fútbol europeo, Gianni Infantino, por "tráfico de influencias,asociación ilícita para cometer una denuncia calumniosa" y "denuncia calumniosa".

La acción judicial, presentada el lunes en Francia, está en manos del coordinador de los jueces de instrucción de París, lo que provocará automáticamente la designación de un juez instructor para este caso, según informó este martes el medio galo L'Équipe.

Al mismo tiempo, Platini también inició un procedimiento civil "por responsabilidad contra la FIFA" ante el tribunal de Marsella en el que pide una indemnización basándose en lo que habría ganado siendo presidente de la FIFA.

El antiguo mandatario de UEFA durante el período 2007-2015 acusó a Infantino de haber estado detrás de un complot para impedir que fuera presidente de la institución regidora del balompié en las elecciones de 2015.

Platini tuvo que retirarse de la carrera para el órgano rector del fútbol mundial en favor de Infantino después de la FIFA estimara que había violado el código ético de la entidad al ser acusado de aceptar dos millones de francos suizos de parte del presidente saliente del ente mayor del fútbol, Joseph Blatter.

Sin embargo, el tres veces ganador del Balón de Oro fue definitivamente absuelto por la justicia suiza en marzo de 2025.

La denuncia presentada por Platini también señala a Marco Villiger, exdirector de los servicios jurídicos de la federación internacional, y Domenico Scala, expresidente de la comisión de auditoría y conformidad de la FIFA, a los que la antigua estrella del fútbol europeo también acusa de haber contribuido a su caída en desgracia.