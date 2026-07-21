Presidente de la Liga de España cargó contra la FIFA e Infantino: "Están destruyendo la industria del fútbol"

El presidente de La Liga de España, Javier Tebas, aseguró en una entrevista con La Gazzetta dello Sport que la FIFA está "destruyendo la industria del fútbol" y que su presidente, Gianni Infantino, debería marcharse.

"Creo que su etapa ya ha terminado. Pero cuenta con el apoyo del sistema, de las federaciones; no hay mucho más que añadir, ¿verdad? No existe un candidato alternativo, porque nadie quiere presentarse para perder. Ese es el sistema, y es un sistema enfermo desde su origen. No debería seguir, pero la situación actual hace que no se marche", dijo Tebas.

En la entrevista con el rotativo, el diario deportivo con más tirada nacional, el dirigente criticó la gestión de la FIFA durante el Mundial y afirmó que el organismo "organiza las cosas como quiere, para lo que quiere y en función de sus propios intereses, no de los del fútbol".

"Si necesitan un descanso de 27 minutos, lo hacen. Las pausas para hidratación son una mentira. En La Liga las tenemos, pero cuando realmente hace calor. Aquí, en los estadios de Dallas, Los Ángeles o Atlanta había aire acondicionado; yo tuve que ponerme un jersey en la grada. Era una mentira: una pausa para la publicidad", criticó.

Tebas aseguró que es muy difícil cambiar las cosas, ya que es un sistema en el que hay "cómplices activos que colaboran con este tipo de decisiones, y cómplices pasivos, que guardan silencio, no denuncian y no hacen nada para evitar que estas situaciones se repitan".

"Es la demostración de que estamos gobernados por una institución que hace y decide lo que quiere, cuando quiere, siguiendo únicamente sus propios intereses, sin pensar, y mucho menos consultar, al resto del fútbol. Y, en muchos casos, actúa perjudicando al fútbol", valoró.