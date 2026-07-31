Se acabó: La FIFA desistió de su plan sobre una filial para vender el Mundial

Ante el rechazo de diversas confederaciones a la iniciativa, la FIFA anunció el cese de la controversial propuesta para crear una filial con inversores externos para asumir la organización y comercialización de sus torneos; incluyendo la Copa del Mundo.

En un comunicado, Gianni Infantino aseguró que el polémico proyecto que impulsó personalmente para conformar la FIFA Forward Enterprise "tenía la intención de proporcionar una base para fortalecer aún más a nuestras asociaciones miembro".

Anticipándose a las votaciones formales al respecto, la UEFA lideró las negativas públicas, incluso con un boicot a los torneos FIFA en caso de concretarse la filial. Posteriormente, Concacaf (Norteamérica, Centroamérica y el Caribe) y la AFC (Asia) se sumaron a la negativa.

En tanto, la Conmebol, la CAF (África) y la OFC (Oceanía) simplemente se limitaron a señalar que estudiarían la propuesta junto a sus países asociados.

"Tras escuchar cuidadosamente todas las opiniones, se ha hecho evidente que el proyecto ha generado divisiones de una naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no están en el interés del objetivo establecido en primer lugar", señaló el mandamás del ente rector.

"Nuestro propósito ha sido siempre —y siempre lo será— unir y mejorar. En consecuencia, esta propuesta no avanzará", remarcó.

Infantino evitó referirse a cuestionamientos específicos, como los realizados por el director de operaciones de la propia FIFA, Kevin Lamour, acusando un "engaño" a su mesa pues "es el proyecto de una sola persona". Tampoco apuntó a ofrecimientos de acciones al círculo cercano, y hasta familiar, de Donald Trump.

"De cara al futuro, mi intención es reunir a todas las partes interesadas en los próximos días y semanas en el espíritu de un interés compartido en nuestro deporte, y con el objetivo de continuar haciendo crecer el fútbol en todas partes, particularmente en aquellos países que más necesitan nuestro apoyo", cerró el escrito firmado por Infantino.