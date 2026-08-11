Trump defendió a Infantino: "Sería un terrible error reemplazarlo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió en defensa del mandamás de la FIFA, Gianni Infantino, y advirtió de que sería "un terrible error reemplazarlo", en plena crisis interna del organismo y con su dirigente fuertemente cuestionado.

"FIFA cometería un terrible error si, por cualquier motivo, siquiera considerara reemplazar al presidente Gianni Infantino", afirmó Trump en un mensaje publicado en su red social Truth Social, en el que calificó de "fantástico" al dirigente y destacó su papel al frente del Mundial de 2026, celebrado en Estados Unidos, Canadá y México.

Se trata de la primera vez que Trump respalda públicamente a Infantino desde que tuviese que retirar su propuesta para crear FIFA Forward Enterprise (FFE), un proyecto para comercializar una participación de los derechos del Mundial, que provocó una fuerte contestación interna.

"Acaba de presidir el Mundial más exitoso que se haya presentado jamás", añadió Trump, quien aseguró que, si Infantino abandona el cargo, el torneo "nunca volverá a ser tan exitoso o rentable".

Las palabras de Trump llegan en plena crisis institucional en la FIFA después de que UEFA, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y la de Norte, Centroamérica y Caribe (Concacaf) cuestionaran abiertamente a Infantino por el proyecto para vender a inversores privados una participación del 20 por ciento de los derechos comerciales del Mundial por unos 4.200 millones de dólares.

Las tres confederaciones acusaron a la FIFA de haber actuado de forma unilateral y reclamaron una revisión independiente del proceso, al considerar que la iniciativa se planteó sin la suficiente transparencia ni consulta a las federaciones miembro. Infantino pidió disculpas después de que el proyecto se hiciera público, aunque la controversia no se ha cerrado.