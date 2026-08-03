UEFA amenazó a la FIFA con tomar acciones legales ante polémico plan de Infantino

UEFA le comunicó formalmente a la FIFA que está considerando activamente emprender acciones legales por su plan de crear la filial FIFA Forward Enterprise (FFE), abierta a capital privado para comercializar sus competiciones, requiriendo que conserve todos los documentos relativos al mismo.

La nota dirigida a Gianni Infantino el 31 de julio, a la que tuvo acceso EFE, traslada a este la idea de denunciar la iniciativa ante las autoridades reguladoras o emprender proyectos de arbitraje ante el proyecto conocido el pasado 28 de julio, aunque el ente rector del fútbol desistió del mismo por el rechazo generado.

El documento requiere que Infantino y la FIFA adopten medidas de forma inmediata para conservar toda la documentación relativa a la moción almacenada, física o electrónicamente, que esté en posesión del organismo y pide que suspenda la destrucción de la misma, con advertencia de posibles consecuencias por ello.

Entre el material que la UEFA exige que se conserve menciona los documentos relativos al plan, su comunicación, el mecanismo de pago a las asociaciones nacionales, el plazo límite de aceptación el próximo 19 de septiembre, así como las comunicaciones con miembros del Consejo de la FIFA al respecto.

También alude a la conservación de documentación que puedan tener, entre otros, una decena de empleados de la institución, como su director de operaciones, Kevin Lamour, quien el pasado 31 de julio denunció que la administración del organismo había sido engañada con la iniciativa de abrir el Mundial a inversores privados, "que es el proyecto de una sola persona" y que "no debe seguir adelante", en su opinión.

UEFA recordó su rechazo a la idea del organismo por ser incompatible con la buena gobernanza del fútbol y prevé razonable el inicio de procedimientos ante la oposición también de otras confederaciones, asociaciones miembros de la FIFA y partes interesadas del fútbol.