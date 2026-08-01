La alcaldesa Marta Carvajal dijo a Cooperativa que amplios sectores de la comuna de Combarbalá (Provincia del Limarí, Región de Coquimbo) continúan sin suministro normal de agua potable a raíz de la emergencia provocada por las fuertes lluvias de julio.

Localidades como Quilitapia, El Huacho, Manquehua y El Sauce dependen del abastecimiento mediante "camiones aljibe, que muchas veces se hunden en los caminos de tierra y que hoy son puro lodo", contó.

Más de 80 pequeñas zonas rurales requieren de dichas vías para conectarse con la cabecera comunal, y "parece irrisorio, porque después de tanta agua que nos cayó, no teníamos agua para la bebida... Los pozos están 'aterrados' y el agua se enturbió, así que en el agua estamos al debe: sólo el 40 por ciento de los sectores tiene suministro", detalló la alcaldesa.

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