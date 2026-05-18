ANJUF emplazó a Temuco por reiteradas ausencias del "Huevo" Valencia a dirigir al plantel femenino

La Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Profesional (ANJUF) manifestó su preocupación respecto al funcionamiento del plantel femenino de Deportes Temuco, debido a la ausencia reiterada de su director técnico, Esteban Valencia, en distintos encuentros del Campeonato Nacional 2026.

La organización también cuestionó las declaraciones del aludido, ya que este no pensaba que "importara tanto" su inasistencia, por lo que el ente mantuvo contacto con futbolistas del club para entregar acompañamiento y apoyo.

"Cuando un director técnico declara públicamente que pensó que no importaba tanto no estar presente en los partidos, lo que transmite es una señal muy preocupante sobre el valor que todavía algunos espacios le asignan al fútbol femenino. Las jugadoras merecen respeto, profesionalismo y condiciones serias", señaló Javiera Moreno, presidenta de ANJUF.

Así mismo, agregó: "El problema no es solo una ausencia puntual. Aquí hay señales de una forma de gestión que demuestra falta de planificación y poca consideración hacia las jugadoras. Son situaciones que terminan impactando directamente en sus condiciones laborales y deportivas".

En paralelo, la organización anunció que oficiará a las autoridades correspondientes para solicitar claridad respecto a la justificación, considerando que lo establecido contempla excepciones únicamente en casos de fuerza mayor o caso fortuito.