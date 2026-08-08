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Tópicos: Deportes | Fútbol | Futbol femenino

Colo Colo afirmó su liderato en la Liga Femenina tras ganar el Superclásico a la U

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Yastin Jiménez anotó el único gol del encuentro en La Florida.

Las albas llevan 18 victorias en 19 partidos disputados.

Colo Colo afirmó su liderato en la Liga Femenina tras ganar el Superclásico a la U
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Colo Colo afirmó su condición de líder en la Liga Femenina este sábado, tras ganar por 0-1 a Universidad de Chile en el Superclásico, disputado en el Bicentenario de La Florida, por la fecha 19 del torneo.

Las albas impusieron sus condiciones desde los primeros compases del encuentro, gracias al tempranero gol de Yastín Jiménez (10').

Con la victoria, Colo Colo quedó con 55 puntos, con 18 victorias en 19 fechas; la U, en cambio, está tercera con 42 positivos, sumando su tercer partido consecutivo sin ganar.

En la próxima fecha, la U visitará a Deportes Iquique, mientras que Colo Colo recibirá a Santiago Wanderers.

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