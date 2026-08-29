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Tópicos: Deportes | Fútbol | Futbol femenino

Colo Colo femenino continuó su ruta de goleadas con una paliza a Magallanes

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Las albas arrasaron con las "carabeleras" en el Bicentenario de La Florida.

Colo Colo femenino continuó su ruta de goleadas con una paliza a Magallanes
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Colo Colo volvió a dar un golpe de autoridad como dominador de la Liga Femenina con una goleada de 6-0 en su visita a Magallanes por la fecha 25 del torneo.

La cuenta se abrió rápido, al minuto 8, con el primer gol de Estefanía Banini de regreso al club albo, siendo además su primera titularidad bajo las órdenes de Tatiele Silveira.

A los 28' Mary Valencia aprovechó un balón suelto tras la atajada de María Zúñiga para poner el 2-0.

Las siguientes tres cifras llegaron gracias a Javiera Grez, con un fuerte remate a los 30', un desvío con la espalda sobre el primer palo en una pelota detenida a los 35 y otra aparición a los 45'.

Finalmente, Anaís Alvarez sentenció el marcador de una nueva paliza de Colo Colo, que venía de un 6-2 sobre Santiago Wanderers, un 6-0 de visita en Temuco y un 9-0 ante Recoleta.

La escuadra "Cacique" lidera ampliamente la fase regular con 67 puntos, mientras Magallanes selló su eliminación de play-offs con 21 puntos en el noveno lugar.

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