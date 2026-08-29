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Tópicos: País | Policial | Crimen organizado

Cayó en Lima "R15", un presunto líder del Tren de Aragua en Chile

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La captura del venezolano Ibelmery Colina Maldonado se logró mediante el trabajo conjunto de la policía peruana con la PDI y el FBI.

La Justicia nacional lo requiere por extorsiones y raptos en el país.

Cayó en Lima
 Ministerio del Interior de Perú

Las autoridades confirmaron que el detenido ingresó irregularmente a Perú, por lo que "será expulsado y entregado a Chile a través de la frontera".

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La Policía Nacional de Perú detuvo a un presunto cabecilla en Chile de la banda criminal transnacional de origen venezolano Tren de Aragua que se encuentra requerido por la Justicia chilena por presuntamente integrar una red de secuestros y extorsiones.

El detenido, de nacionalidad venezolana, contaba con una orden de detención vigente y fue identificado bajo el nombre de Ibelmery Adon Colina Maldonado, más conocido en el mundo criminal bajo el apodo de "R15".

La captura se realizó en el distrito de San Martín de Porres, situado en el norte de Lima, con la colaboración de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestros de Chile y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.

El comandante general de la Policía Nacional de Perú, Óscar Arriola, explicó a periodistas que "R15" había ingresado de manera irregular a Perú, por lo que será expulsado y entregado a Chile a través de la frontera.

Arriola detalló que el criminal detenido ya había tenido un paso previo por Perú en 2018 y, si bien presenta antecedentes, se está dando prioridad a la requisitoria de Chile por la gravedad de los delitos que allí se le imputan.

El ministro del Interior, César Astudillo, indicó que es común que los cabecillas criminales manejen sus actividades ilícitas desde países distintos a donde tienen su ámbito de influencia, como ocurrió esta misma semana con la detención en Colombia de otro presunto cabecilla del Tren de Aragua que operaba en Perú.

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