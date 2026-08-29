Alerta Amarilla en Concepción por crecida del río Andalién

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Amarilla para la comuna de Concepción, en la Región del Biobío, debido al incremento sostenido en el caudal del Río Andalién producto de las condiciones meteorológicas en la zona.

La medida fue adoptada en coordinación con la Delegación Presidencial Regional del Biobío, luego de que los sistemas de monitoreo de la Dirección General de Aguas (DGA) detectaran un aumento crítico en los niveles del curso hídrico.

"La estación de la red fluviométrica del 'Río Andalién antes del Ex peaje Chaimavida', ubicada en la comuna de Concepción, indica un incremento en su caudal, alcanzando valores de umbral amarillo, lo que supone un aumento del riesgo para la población cercana a este curso de agua", detalló el organismo de emergencia.

Con la activación de este nivel de alerta, que se mantendrá vigente hasta que las condiciones técnicas así lo ameriten, se dispondrá de un despliegue preventivo de medios operativos e institucionales para responder a eventuales desbordes o afectaciones en sectores habitados.

"Con la declaración de la Alerta Amarilla, se alistarán escalonadamente los recursos necesarios para intervenir de acuerdo con la evolución del evento, con el objeto de evitar que éste crezca en extensión y severidad, minimizando los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente", concluyó Senapred.