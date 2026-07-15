Colo Colo femenino selló el ansiado regreso de Estefanía Banini, campeona de la Libertadores 2012

Tras varios días de espera, Colo Colo femenino este miércoles finalmente anunció oficialmente el retorno de la volante argentina Estefanía Banini, leyenda del conjunto albo.

"Después de 12 años, la talentosa volante argentina regresa al Monumental. A la espera de los exámenes médicos, la jugadora vuelve a Colo Colo donde buscará conquistar una nueva Copa Libertadores", expresó el club.

Banini, de 36 años, fue parte del histórico plantel campeón de la Copa Libertadores femenina 2012, además de ser octacampeona entre 2011 y 2014.

Seleccionada trasandina hasta 2023 y capitana en el Mundial 2019, la mendocina viene de dos temporadas junto a Levante Badalona de España, luego de pasos por Estados Unidos, Valencia, Levante UD en dos ocasiones y Atlético de Madrid.

En la última campaña jugó 25 partidos, anotó tres goles y aportó una asistencia.