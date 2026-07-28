Coquimbo dio la sorpresa en la Liga Femenina tras imponerse en una "guerra de goles" ante la U

Coquimbo Unido dio la sorpresa en el cierre de la fecha 19 de la Liga Femenina, al imponerse en una guerra de goles, por 4-6, ante Universidad de Chile en el Estadio Santiago Bueras.

Pese a un intenso comienzo de las estudiantiles, el elenco pirata abrió la cuenta tras la anotación de Camila San Martín (6') y aumentó la ventaja gracias a Salomé Robledo (23'), quien había ingresado hace instantes al terreno de juego, reemplazando a la lesionada Antonia López.

Adriana Moreno ejecutó un tiro libre que rebotó en la barrera, capturó el rebote y venció a la guardameta Martina Funck para poner el 3-0 (31'), aunque minutos más tarde Karla Riley descontó para las azules con un remate desde fuera del área (39').

En el complemento, las dirigidas por Cristóbal Jiménez acortaron la distancia con el tanto de Franchesca Caniguán tras una serie de malos despejes (49'), sin embargo, Moreno armó una gran jugada personal para estirar la ventaja de forma inmediata.

La delantera coronó su gran jornada matriculándose con un "hat-trick" tras conectar un centro de Natsumy Millones que puso el 5-2 parcial (52').

Posterior a eso, Daniela Zamora descontó otra vez para las estudiantiles con un cabezazo asistido por Bárbara Sánchez (62'). Sin embargo, Millones sentenció el encuentro con un gran disparo desde lejos (70').

En los descuentos, Karla Riley acercó una vez más al cuadro laico (90'), pero no fue suficiente para evitar la segunda caída de las azules en el certamen.

Con este resultado, Coquimbo Unido sigue en el cuarto puesto de la tabla con 31 puntos, mientras que Universidad de Chile desperdició la oportunidad de rebasar a Universidad Católica, que marcha segunda en el torneo con 42 unidades, quedando en el tercer lugar con 41.

El próximo desafío para el cuadro pirata será ante Unión Española este sábado y en el caso de las estudiantiles, enfrentarán a Palestino el domingo.