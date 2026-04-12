¿Cuándo y dónde ver a La Roja femenina ante Colombia por la Liga de Naciones?

La Roja femenina, dirigida por Luis Mena, se enfrentará ante Colombia en el Estadio "Pascual Guerrero", por la sexta fecha de la Liga de Naciones.

El cotejo está programado para jugarse este martes 14 de abril a las 21:00 horas (01:00 GMT) y se podrá ver el encuentro a través de la señal de Chilevisión y en las plataformas digitales de Chilevision.cl.

La escuadra nacional viene de caer ante Argentina por 0-1 en el Estadio "Elias Figueroa Brander" de Valparaíso y marcha en la cuarta posición de la tabla con cuatro puntos, mientras que Colombia está en el segundo lugar con 10 unidades.

Las dos primeras selecciones clasifican directo a la cita mundialista mientras las dos siguientes pasan a jugar un repechaje.