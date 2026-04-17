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Tópicos: Deportes | Fútbol | Futbol femenino

¿Cuándo y dónde ver a La Roja femenina ante Uruguay por la Liga de Naciones?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El partido se jugará en el Estadio Estadio Centenario

¿Cuándo y dónde ver a La Roja femenina ante Uruguay por la Liga de Naciones?
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La Roja femenina, dirigida por Luis Mena, se enfrentará ante Uruguay en el Estadio Centenario, por la séptima fecha de la Liga de Naciones.

El cotejo está programado para jugarse este sábado 18 de abril a las 17:00 horas (21:00 GMT) y se podrá ver el encuentro a través de la señal de Chilevisión y en las plataformas digitales de Chilevision.cl.

La escuadra nacional viene de caer ante Colombia por 2-0 en el Estadio Olímpico "Pascual Guerrero" y marcha en la cuarta posición de la tabla con siete puntos, mientras que Uruguay está en el octavo lugar con 5 unidades.

Las dos primeras selecciones clasifican directo a la cita mundialista mientras las dos siguientes pasan a jugar un repechaje.

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