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Tópicos: Deportes | Fútbol | Futbol femenino

La Roja femenina recibe a Argentina por la quinta fecha de la Liga de Naciones

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

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Este viernes 10 de abril, la selección chilena enfrenta en Valparaíso un importante duelo con Argentina por la quinta jornada de la Liga de Naciones femenina, que sirve como Clasificatorias a la Copa del Mundo 2027 y que tiene a ambos equipos luchando por el liderato.

- Sigue el resultado en Cooperativa.cl:

  • Chile vs. Argentina, 20:00 horas. Estadio "Elías Figueroa Brander"

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