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La Roja femenina recibe a Argentina por la quinta fecha de la Liga de Naciones
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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Este viernes 10 de abril, la selección chilena enfrenta en Valparaíso un importante duelo con Argentina por la quinta jornada de la Liga de Naciones femenina, que sirve como Clasificatorias a la Copa del Mundo 2027 y que tiene a ambos equipos luchando por el liderato.
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