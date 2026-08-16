La Roja femenina sub 17 cayó ante Estados Unidos en su segundo amistoso por Atlanta

La selección chilena sub 17 cayó por 1-0 ante Estados Unidos en el National Training Center de Georgia, sumando así su segunda derrota consecutiva en la gira amistosa que realiza en Atlanta como preparación para el Mundial de la categoría.

En un compromiso parejo durante la primera mitad, el cuadro nacional sostuvo el orden defensivo con intervenciones de la portera Lía Peña y generó peligro en ofensiva mediante un remate de Catalina Muñoz.

No obstante, la escuadra norteamericana rompió la paridad en el complemento cuando Deus Stanislaus conectó de cabeza un centro de Jordyn Sullivan para marcar el único tanto del encuentro (65').

Este resultado, sumado a la derrota ante Canadá por 0-3, dejó al equipo de Vanessa Arauz con un saldo negativo antes de su último encuentro este martes 18 de agosto frente a un combinado de talentos locales en Georgia.

La Copa Mundial Femenina de la categoría arranca el 17 de octubre en Marruecos, allí Chile compone el Grupo F y debutará con Australia el 19 de dicho mes. Posteriormente se medirá ante México el 22 y cerrará con España el 25.