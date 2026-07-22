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Tópicos: Deportes | Fútbol | Futbol femenino

La Roja femenina sub 17 empató ante Argentina en amistoso preparatorio para el Mundial

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Se jugará un segundo encuentro este viernes.

La Roja femenina sub 17 empató ante Argentina en amistoso preparatorio para el Mundial
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La Roja Femenina Sub 17 empató 1-1 ante Argentina en el Complejo de Alto Rendimiento "José Sulantay", en un amistoso preparatorio para la Copa del Mundo que se jugará en Marruecos desde el 17 de octubre hasta el 7 de noviembre.

Las trasandinas abrieron el marcador a través de Mercedes Diz, pero con un golazo de tiro libre la futbolista nacional Antonella Martínez marcó la igualdad para la escuadra chilena.

Está pactado un segundo encuentro, el cual se jugará en el mismo escenario este viernes 24 de julio a las 11:00 horas (15:00 GMT).

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