Las claves del Mundial sub 15 con 191 equipos: ¿Cómo se juega?

Un innovador formato se le aplicará al primer Mundial sub 15 de la historia, ya que la FIFA confirmó que el certamen disputado en Azerbaiyán entre el 24 y el 30 de octubre contará con la participación de las 191 federaciones afiliadas.

La creación de este campeonato responde a la propuesta de Arsène Wenger, director de Desarrollo del Fútbol Mundial, quien busca brindar roce a más de 3.000 jóvenes sin que ningún país quede eliminado antes de la última jornada.

Por ende, se prevén cerca de 1.000 partidos en apenas seis jornadas, con recintos capaces de albergar hasta 10 encuentros al día y hasta 20 duelos simultáneos.

El torneo arrancará con una fase de grupos bajo la modalidad de "todos contra todos", instancia en donde La Roja de la categoría quedó ubicada en la Zona E:

24 de octubre: Chile vs. España

25 de octubre: Chile vs. Kuwait

25 de octubre: Chile vs. Barbados

26 de octubre: Chile vs. Congo

26 de octubre: Chile vs. Tayikistán

Al concluir esta etapa, las selecciones se ordenarán de acuerdo con su posición para disputar una segunda fase dividida en seis niveles de rendimiento (del A al F).

Allí chocarán contra rivales que finalizaron en el mismo escalafón (primeros contra primeros, segundos contra segundos, etc.). Cada uno tendrá un ganador, pero solo el vencedor del Nivel A se consagrará campeón del mundo en la final que se disputará en el emblemático Crystal Hall de Bakú.

Claves reglamentarias

El certamen adoptará un formato completamente distinto respecto a los tradicionales, ya que los compromisos se jugarán con 8 futbolistas en cancha por cada lado, dividiendo el partido en dos tiempos de 20 minutos.

En cuanto al terreno de juego, las canchas tendrán dimensiones reducidas de 68 por 47 metros, aunque las porterías mantendrán el tamaño reglamentario.

Respecto a la conformación de los planteles, las nóminas estarán compuestas por 14 jugadores, todos nacidos entre 2011 y 2012 y con hasta seis miembros de cuerpo técnico.

Incluso, la FIFA proyectó repetir esto en 2027, año que verá la primera edición en categoría femenina, mientras que a partir de 2028 el campeonato pasará a tener carácter anual tanto para hombres como para mujeres.