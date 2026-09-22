Trump dijo a Zelenski que a Putin "le gustaría que la guerra terminara y está dispuesto a reunirse"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes, durante un encuentro con su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski, que el presidente ruso, Vladímir Putin, quiere reunirse y poner fin a la guerra de Ucrania.

"Está dispuesto a reunirse. Está dispuesto. Le gustaría que la guerra terminara. Creo que ambos quieren que la guerra termine", dijo Trump ante la prensa al inicio de un encuentro bilateral con Zelenski durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

No obstante, Trump dijo no tener claro si Putin aceptará participar en la cumbre de líderes del G20 en diciembre en Miami, a la que Zelenski pretende asistir.

"Bueno, no lo sé. Sé que se reunirá, y ya tuvimos una reunión en Alaska. Creo que aceptaría otra. No sé nada sobre Miami", dijo el mandatario.

Trump prometió poner fin a la guerra de Ucrania en el primer día de su segundo mandato, pero el conflicto permanece estancado a pesar de los intentos de diálogo impulsados por su Administración y de que el propio presidente estadounidense se reunió hace un año con Putin en Alaska.

En el encuentro de este martes, Zelenski agradeció a Trump su "apoyo" y la ratificación la semana pasada de una ley aprobada por el Congreso estadounidense que permite imponer sanciones a países que compren gas y petróleo ruso.

"El presidente Trump nos ayudará a poner fin a esta guerra y creo que debemos hacerlo, si es posible, antes del invierno", expresó el ucraniano.