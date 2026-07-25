Jugadora fue sancionada por cinco años tras brutal agresión en partido de futsal femenino

Una jugadora fue excluida durante cinco años de las competencias organizadas por la Liga Deportiva de Futsal después de protagonizar una brutal agresión contra dos rivales en un partido del Campeonato Municipal de Futsal Femenino de Eusébio, en el estado brasileño de Ceará.

Según informó el medio brasileño Globo Esporte, la situación de violencia ocurrió durante el segundo tiempo del duelo entre RDJ Sport y RSN, también conocido como "As Resenhas", cuando el marcador favorecía por 1-0 al primero de esos equipos.

La jugadora número 10 de RSN perdió el balón, derribó por detrás a una adversaria y le propinó dos patadas en la cabeza mientras permanecía en el suelo.

Otra futbolista de RDJ Sport intentó contener a la agresora, pero también recibió golpes en el rostro. Integrantes de ambos equipos intervinieron para detenerla y los árbitros paralizaron el encuentro, que terminó con triunfo por 1-0 de RDJ Sport.

La prensa brasileña y los reportes formales del caso no publicaron el nombre de la agresora, por lo que la deportista se mantiene sin identificar públicamente en medio de los resguardos legales asociados a la investigación.

La víctima de las patadas fue trasladada a un centro asistencial y presentó una denuncia. La Policía Civil de Ceará abrió una investigación por lesiones, mientras el Ministerio Público del estado comenzó a seguir las diligencias para determinar una eventual responsabilidad penal.

La Municipalidad de Eusébio repudió lo ocurrido e informó que la Liga Deportiva de Futsal, después de revisar el informe arbitral, excluyó a la responsable de cualquier actividad deportiva organizada por la institución durante los próximos cinco años.