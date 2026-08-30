García repudió la agresión a Christian Bravo: Estas cosas duelen y no pueden pasar en el fútbol

Jaime García, director técnico de Huachipato, repudió los graves incidentes que forzaron la suspensión de la victoria parcial por 0-1 en su visita a Coquimbo Unido y, tras ver como retiraban al meta Cristián Bravo en ambulancia, priorizó la salud de su pupilo por encima de la resolución.

"(La bomba de ruido) Le llegó al lado. (...) Estas cosas te duelen porque estábamos haciendo un partido correcto y ellos también. Estas cosas... no tienen que pasar en el fútbol", precisó el estratega a TNT Sports.

Seguido a ello, enfatizó: "Lo primero es Christián. Lo demás no sé cómo es. Vengo a jugar fútbol, vengo a cumplir 95 minutos. Hay disposiciones, normas que se deben hacer o no".



Finalmente, tuvo palabras para quienes empañaron el aniversario 68 de la insitución anfitriona: "Coquimbo ha hecho buenos torneos. Que uno o dos hayan tirado la bengala no puede ensuciar a todo el estadio, no puede ensuciar a la gente que viene a ver a su equipo".

"Verán las cámaras, verán quién lo hizo, pero yo creo que hay un 70 u 80 por ciento de la gente que vino a ver a su equipo, vino a celebrar y vino a ver como corresponde", cerró.