Las postales que dejó la tormenta eléctrica en Santiago
Publicado:
Fotos Destacadas
Alan Medina y Nicolás Montiel lideraron el triunfo de Everton sobre Limache en Quillota
Cientos protestan frente a la casa de Peter Thiel en Buenos Aires pidiendo su desalojo
Los Cóndores presentaron nueva camiseta conmemorativa por sus 90 años de historia
Fotos Recientes
Ignacia Michelson fue elegida "Miss Grand Chile 2026"
Las postales que dejó la tormenta eléctrica en Santiago
Coquimbo vio empañado su aniversario con graves incidentes en el partido con Huachipato
Una intensa tormenta eléctrica sorprendió la tarde del domingo, con relámpagos que iluminaron el cielo y fuertes truenos que marcaron una inusual jornada meteorológica. El fenómeno dejó impactantes postales desde distintos puntos de la zona.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados