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Las postales que dejó la tormenta eléctrica en Santiago

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Una intensa tormenta eléctrica sorprendió la tarde del domingo, con relámpagos que iluminaron el cielo y fuertes truenos que marcaron una inusual jornada meteorológica. El fenómeno dejó impactantes postales desde distintos puntos de la zona.

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