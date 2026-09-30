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Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

Amistoso en Turquía fue suspendido simbólicamente "hasta que Palestina sea libre"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El club local Konyaspor enfrentó a la selección de Palestina en un duelo marcado por los mensajes de paz.

Amistoso en Turquía fue suspendido simbólicamente
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El partido amistoso entre Konyaspor y Palestina tuvo un sorpresivo final este miércoles en Turquía, ya que se suspendió de forma simbólica cuando faltaba un segundo para el término del tiempo reglamentario, con un potente mensaje de apoyo al pueblo palestino.

Cuando el reloj llegó al minuto 89 con 59 segundos, el partido se detuvo y en las pantallas del estadio apareció el mensaje: "El partido ha sido suspendido hasta que Palestina sea libre".

El amistoso, que se disputó en el estadio metropolitano de la ciudad de Konya, estuvo marcado por varios mensajes de paz en honor al pueblo palestino, y gestos simbólicos del club turco con los árabes.

Cuando los jugadores salieron a la cancha, salieron con la pancarta "Palestina libre", y en las gradas los hinchas desplegaron un lienzo gigante que decía "el silencio es para los niños cuando duermen, no cuando mueren".

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