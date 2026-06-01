Bielsa descartó diferencias con Luis Suárez

Marcelo Bielsa, entrenador de Uruguay, compareció ante los medios frente a los cuestionamientos por no incluir al histórico delantero Luis Suárez en la lista de 26 convocados para el Mundial de Norteamérica 2026.

El "Loco" fue enfático en que el actual futbolista de Inter de Miami cerró su etapa en el combinado celeste en 2024, cuando se despidió contra Paraguay por Clasificatorias, argumentando que tenía que dejar su espacio en la selección para jugadores más jóvenes.

"Luego él comunicó que estaba dispuesto a aportar con su regreso a la selección, cosa que yo la entendí como un pronunciamiento valioso y sincero. Yo no tengo ninguna diferencia con Suárez. Opté por Darwin Núñez, Federico Viñas y Rodrigo Aguirre. Todas las decisiones que uno toma puedan constituir errores, pero no me guía nada que no sea lo que considero que es mejor para la suerte deportiva del equipo", dijo Bielsa.

Tras su retiro del conjunto charrúa, Suárez criticó al estratega argentino, culpándolo de tensar el ambiente dentro del camarín.

El "Pistolero" se había abierto a la posibilidad de participar en su quinta Copa del Mundo, señalando que "Jamás le diría que no a la selección si me necesita, y más próximo a un Mundial".

"En su momento di un paso al costado porque veía que tenía que dejar paso a los jóvenes. Dije una cosa que no tenía que haberla dicho. Ya me disculpé con los que me tenía que disculpar", añadió.

Sin embargo, no fue convocado y cerró su participación en la selección uruguaya con 143 partidos en los cuales anotó 69 goles, coronándose como el máximo artillero en la historia del combinado, además de acumular cuatro participaciones en la cita planetaria tras haber estado en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.