Al inicio de su primera Cuenta Pública, el Presidente José Antonio Kast hizo una reflexión sobre la necesidad del llamado "Gobierno de emergencia" que encabeza, y reconoció que el estado del país era "más complejo" de lo que él y sus equipos pensaban antes de asumir en el poder.

"La realidad que encontramos al asumir el Gobierno es más compleja de lo que habíamos imaginado", aseveró el Mandatario, apuntando como ejemplos que "el Estado creció, pero perdió eficacia; llegaba tarde a combatir el crimen organizado; la gente no se siente protegida en sus fronteras; se acumularon muchos trámites mientras las urgencias sociales iban creciendo (...), se gastaban muchos recursos fiscales sin un control estricto del mismo Estado".

Dicho esto, el Jefe de Gobierno también admitió que las autoridades a veces no están conscientes del impacto de estos hechos en la vida de las personas: "Los últimos años, Chile ha navegado entre la administración de los problemas, la gestión de algunos caos y la reisgnación de la ciudadanía ante lo que viven, con impotencia, y que buscan soluciones".

"No queremos paralizarnos ante esa emergencia, ni tampoco atemorizar a la ciudadanía, pero sí queremos dejar en evidencia la realidad difícil que estamos enfrentando para salir juntos de esa dificultad. Chile necesita volver a crecer urgentemente, necesita restablecer la confianza para volver a creer, y así atrevernos a soñar con un futuro prometedor", subrayó Kast.

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