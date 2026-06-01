Kast defiende recortes ante "emergencia económica": "Habrá días duros, pero son necesarios"

El Presidente Kast expresó, durante su primera Cuenta Pública, que el país está sumido en una "emergencia económica" y defendió los recortes implementados por su Gobierno: "habrá días duros, pero son necesarios", sostuvo.

"Esto es lo que tenemos que enfrentar con responsabilidad: esta llamada 'emergencia económica' que es una realidad no para alarmar, sino para actuar. Cada peso que el Estado destina a gastar en el interés de una deuda mal administrada, es un peso menos para seguridad, salud, educación, pensiones, vivienda y para las familias que más lo necesitan", dijo el Mandatario.

"Heredamos un país con las cuentas desordenadas (...). Entiendo las demandas sociales que realizan los alcaldes, concejales, cores, gobernadores, diputados y senadores, pero en esto tenemos que ser todos responsables. Todos tenemos los mismos datos y sobre ellos tenemos que trabajar; podemos pedir muchas cosas, pero tenemos que hacerlo de acuerdo a la realidad que vivimos", emplazó Kast.

En este contexto, el Presidente cifró en 1,3 billones de pesos el ahorro del Fisco gracias a los ajustes económicos implementados, y enfatizó nuevamente que ese monto "no irá en desmedro de las personas más necesitadas, sino (para) ordenar las cuentas públicas (...). No vamos a tocar los beneficios sociales, para que nadie se pierda", subrayó.

"(Estos recortes los hacemos porque) tenemos que priorizar las inversiones en seguridad, educación y en salud, siempre con responsabilidad (...). Y sí, habrá ruido y presiones y he escuchado muchas discusiones; habrá días duros, pero son necesarios. Nosotros no nos vamos a desviar del camino. El dilema entre la popularidad y la responsabilidad ya lo resolvimos. La popularidad pasa, pero las consecuencias de un mal Gobierno las pagan durante años las familias chilenas y los más vulnerables", defendió el exrepublicano.