Brutal agresión a policía marcó suspensión del superclásico en Paraguay

Una violenta agresión a un efectivo policial marcó el superclásico entre Olimpia y Cerro Porteño, que terminó suspendido en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción tras graves incidentes en las gradas.

El funcionario, identificado como Luis Martínez, de 22 años, sufrió una golpiza que le provocó una lesión en el rostro, con pérdida de dientes y fractura de nariz. Según el director del Hospital Policial Rigoberto Caballero, David Torales, el agente se encuentra estable, aunque deberá someterse a una intervención para tratar las lesiones.

Los disturbios se originaron en el sector de hinchas de Cerro Porteño, lo que obligó a la intervención de la policía con gases lacrimógenos y balines de goma. En medio del caos, varias personas se desmayaron y el partido se detuvo cuando se acercaba la media hora de juego, con el marcador 0-0.

El encuentro fue suspendido por decisión de la Asociación Paraguaya de Fútbol, mientras que desde Olimpia defendieron la organización del evento y desde Cerro Porteño cuestionaron las medidas de seguridad implementadas.

En total, al menos 11 agentes policiales resultaron atendidos tras los incidentes, en una jornada que terminó con la evacuación del estadio y el despliegue de ambulancias y refuerzos de seguridad.