Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional
Canadá anunció nómina para el amistoso contra La Roja
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El duelo con Chile será el sábado 26 de septiembre.
El duelo con Chile será el sábado 26 de septiembre.
La selección de Canadá anunció la nómina oficial para los duelos de la fecha FIFA de septiembre y octubre, en donde enfrentará a Chile, Perú y Estados Unidos.
La gran ausencia es el capitán Alphonso Davies; de acuerdo al comunicado de la selección canadiense, el jugador de Bayern Munich, no fue citado porque estará de luna de miel por su matrimonio.
Sin embargo, si fue citado otro de sus cracks, Jonathan David, delantero de Atlético de Madrid.
El amistoso entre La Roja y Canadá será el sábado 26 de septiembre en Toronto, a las 20:00 horas (23:00 GMT).
Revisa la nómina de Canadá:
Arqueros
Defensas
Volantes
Delanteros