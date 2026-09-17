Canadá anunció nómina para el amistoso contra La Roja

La selección de Canadá anunció la nómina oficial para los duelos de la fecha FIFA de septiembre y octubre, en donde enfrentará a Chile, Perú y Estados Unidos.

La gran ausencia es el capitán Alphonso Davies; de acuerdo al comunicado de la selección canadiense, el jugador de Bayern Munich, no fue citado porque estará de luna de miel por su matrimonio.

Sin embargo, si fue citado otro de sus cracks, Jonathan David, delantero de Atlético de Madrid.

El amistoso entre La Roja y Canadá será el sábado 26 de septiembre en Toronto, a las 20:00 horas (23:00 GMT).

Revisa la nómina de Canadá:

Arqueros

Owen Goodman (Dundee FC)

James Pantemis (Portland Timbers)

Dayne St. Clair (Inter Miami)

Defensas

Derek Cornelius (Olympique de Marsella)

Richard Chukwu (Toronto FC)

Luc de Fougerolles (Real Salt Lake)

Alfie Jones (Middlesbrough)

Jovan Ivanisevic (FK Sarajevo)

Richie Laryea (Toronto FC)

Ralph Priso (Vancouver Whitecaps)

Niko Sigur (Toulouse FC)

Volantes

Jeevan Badwal (Vancouver Whitecaps)

Tajon Buchanan (Villarreal)

Mathieu Choiniere (Los Angeles FC)

Stephen Eustaquio (Sweansea)

Junior Hoilett (Birmingham City)

Liam Millar (Birmingham City)

Samuel Piette (CF Montreal)

Nathan Saliba (Villarreal)

Jacob Shaffelburg (Los Angeles FC)

Delanteros