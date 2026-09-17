Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago14.6°
Humedad73%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

Canadá anunció nómina para el amistoso contra La Roja

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El duelo con Chile será el sábado 26 de septiembre.

Canadá anunció nómina para el amistoso contra La Roja
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La selección de Canadá anunció la nómina oficial para los duelos de la fecha FIFA de septiembre y octubre, en donde enfrentará a Chile, Perú y Estados Unidos.

La gran ausencia es el capitán Alphonso Davies; de acuerdo al comunicado de la selección canadiense, el jugador de Bayern Munich, no fue citado porque estará de luna de miel por su matrimonio.

Sin embargo, si fue citado otro de sus cracks, Jonathan David, delantero de Atlético de Madrid.

El amistoso entre La Roja y Canadá será el sábado 26 de septiembre en Toronto, a las 20:00 horas (23:00 GMT).

Revisa la nómina de Canadá:

Arqueros

  • Owen Goodman (Dundee FC)
  • James Pantemis (Portland Timbers)
  • Dayne St. Clair (Inter Miami)

Defensas

  • Derek Cornelius (Olympique de Marsella)
  • Richard Chukwu (Toronto FC)
  • Luc de Fougerolles (Real Salt Lake)
  • Alfie Jones (Middlesbrough)
  • Jovan Ivanisevic (FK Sarajevo)
  • Richie Laryea (Toronto FC)
  • Ralph Priso (Vancouver Whitecaps)
  • Niko Sigur (Toulouse FC)

Volantes

  • Jeevan Badwal (Vancouver Whitecaps)
  • Tajon Buchanan (Villarreal)
  • Mathieu Choiniere (Los Angeles FC)
  • Stephen Eustaquio (Sweansea)
  • Junior Hoilett (Birmingham City)
  • Liam Millar (Birmingham City)
  • Samuel Piette (CF Montreal)
  • Nathan Saliba (Villarreal)
  • Jacob Shaffelburg (Los Angeles FC)

Delanteros

  • Jonathan David (Atlético de Madrid)
  • Promise David (Brighton)
  • Daniel Jebbison (Bournemouth)
  • Cyle Larin (Southampton)
  • Tani Oluwaseyi (Villarreal)
  • Jacen Russel-Rowe (Toulouse FC)

 

 

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada