La tradicional fonda del Parque Alejo Barrios, ubicada en el sector de Playa Ancha en Valparaíso, dio inicio este jueves a su primera jornada de celebraciones de Fiestas Patrias.

El recinto destaca en la pauta festiva por mantener el acceso totalmente gratuito para el público y ofrecer precios económicos en sus diferentes ramadas y cocinerías.

Con la apertura de sus principales recintos festivos, la región se consolida como uno de los destinos predilectos para el turismo nacional durante estas festividades.

De acuerdo con las cifras del sector, la zona registra una ocupación hotelera regional superior al 60%, lo que representa un incremento cercano a los 8 puntos porcentuales en comparación con el mismo período del año anterior.

En el desglose por comunas, Olmué y Concón encabezan las preferencias turísticas con reservas que superan el 90%, seguidas por las comunas de Valparaíso y Viña del Mar.

En la Ciudad Jardín, las ramadas instaladas en el Sporting Club mantienen un bloque de acceso liberado entre las 12:00 y las 14:00 horas. Posterior a ese horario, el boleto general tiene un costo de 8.000 pesos por persona, sumado a una tarifa de 12.000 por estacionamiento vehicular.

En Limache, en tanto, a Fiesta de la Chilenidad se posiciona como otro de los polos de atracción turística y familiar más concurridos de la zona interior.

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