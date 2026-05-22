César Azpilicueta anunció su retiro tras 20 temporadas como profesional

César Azpilicueta, defensor español de Sevilla y exjugador de Chelsea y Atlético de Madrid, anunció este viernes su retiro del fútbol profesional a los 36 años, después de 20 temporadas en la élite y más de 800 partidos disputados.

El jugador navarro, 44 veces seleccionado con España, comunicó su decisión a través de una carta publicada en redes sociales, en la que expresó que, "tras tantos años cumpliendo" su "sueño", siente que "ha llegado el momento de iniciar una nueva etapa".

"Aunque me he intentado preparar para este momento, me ha costado escribir esta carta. Después de veinte temporadas como profesional, muchas personas han sido importantes a lo largo de mi carrera. Cuando, de niño, en Pamplona, di mis primeras patadas al balón con mis compañeros de colegio, nunca imaginé el increíble viaje que me esperaba", escribió Azpilicueta en una misiva dirigida al fútbol.

El zaguero agradeció a compañeros, entrenadores, cuerpos técnicos, aficionados y familiares que lo acompañaron durante su trayectoria. "Llevar las camisetas de CA Osasuna, Olympique de Marsella, Chelsea FC, Atlético de Madrid y Sevilla FC, y representar a mi país en los escenarios más grandes, ha sido un verdadero privilegio", señaló.

Azpilicueta tuvo sus años más exitosos en Chelsea, club con el que ganó una Liga de Campeones, dos Liga Europa, dos Premier League, una Supercopa europea, un Mundial de Clubes, una Copa FA y una Copa de la Liga.

Además, conquistó títulos con Olympique de Marsella y fue campeón de Europa sub-19 y sub 21 con las categorías inferiores de España.