Christian Eriksen: Quiero que todos sepan que estoy bien en mi casa, agradezco el apoyo

El mediocampista Christian Eriksen se refirió personalmente a su evolución luego de las buenas noticias entregadas por la selección de Dinamarca por su desplome en pleno partido amistoso con Ucrania, y que causó preocupación mundial.

Sumándose a la actualización oficial del cuerpo médico danés, el futbolista inició a través de una carta en Instagram: "Quiero que todos sepan que estoy bien y en mi casa con mi familia".

"Como probablemente se imaginan, recibir una descarga de mi desfibrilador cardioversor implantable (ICD por sus siglas en inglés) ha tenido un gran impacto tanto en mi como en mi familia, pero quiero asegurarles a todos que esta fue una situación muy diferente a la que ocurrió 2021. Me siento bien y mi recuperación ya ha comenzado", sumó.

"Además de estar agradecido por el apoyo y la asistencia de todos los jugadores y el equipo médico en la cancha, también estoy increíblemente agradecido a los médicos que me han cuidado a mi y a mi corazón a lo largo de los años", añadió.

Eriksen resaltó que gracias a los médicos "y a su experiencia, mi ICD hizo exactamente lo que fue diseñado para hacer: protegerme cuando lo necesitaba".

"Por ahora, mi enfoque está en recuperarme, pasar tiempo con mi familia, irme de vacaciones y jugar fútbol con mis hijos", cerró.