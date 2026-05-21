Con el regreso de Manuel Neuer: Alemania reveló su nómina para el Mundial
Julian Nagelsmann incluyó al histórico arquero en la convocatoria.
Julian Nagelsmann incluyó al histórico arquero en la convocatoria.
Alemania anunció este jueves a los 26 convocados para el Mundial 2026, con la vuelta de Manuel Neuer, quien había dejado el combinado teutón tras la Eurocopa 2024.
A sus 40 años, el portero de Bayern Múnich disputará su quinta Copa del Mundo, tras debutar en Sudáfrica 2010, ser campeón en Brasil 2014, y tener irregulares torneos en Rusia 2018 y Catar 2022.
"Hemos decido tras muchas discusiones que los tres mejores porteros de Alemania tenían que ir al Mundial. Por eso hemos decidido llamar a Manuel para ver si estaba dispuesto a volver a la selección", señaló Julian Nagelsmann al presentar la convocatoria.
Neuer encabeza una lista con nombres habituales como Jamal Musiala, Joshua Kimmich y Florian Wirtz, sumado a sorpresas como Nadien Amiri y novedades como Lennart Karl.
En el Mundial, Alemania jugará en el Grupo E, ante Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.
El debut será el 14 de junio, ante Curazao en Houston; posteriormente, enfrentará a Costa de Marfil en Toronto (20 de junio) y a Ecuador en Nueva Jersey (25 de junio)
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