Con el regreso de Manuel Neuer: Alemania reveló su nómina para el Mundial

Alemania anunció este jueves a los 26 convocados para el Mundial 2026, con la vuelta de Manuel Neuer, quien había dejado el combinado teutón tras la Eurocopa 2024.

A sus 40 años, el portero de Bayern Múnich disputará su quinta Copa del Mundo, tras debutar en Sudáfrica 2010, ser campeón en Brasil 2014, y tener irregulares torneos en Rusia 2018 y Catar 2022.

"Hemos decido tras muchas discusiones que los tres mejores porteros de Alemania tenían que ir al Mundial. Por eso hemos decidido llamar a Manuel para ver si estaba dispuesto a volver a la selección", señaló Julian Nagelsmann al presentar la convocatoria.

Neuer encabeza una lista con nombres habituales como Jamal Musiala, Joshua Kimmich y Florian Wirtz, sumado a sorpresas como Nadien Amiri y novedades como Lennart Karl.

En el Mundial, Alemania jugará en el Grupo E, ante Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

El debut será el 14 de junio, ante Curazao en Houston; posteriormente, enfrentará a Costa de Marfil en Toronto (20 de junio) y a Ecuador en Nueva Jersey (25 de junio)

Revisa la lista de Alemania

Arqueros

Manuel Neuer (Bayern Múnich-ALE)

Oliver Baumann (Hoffenheim-ALE)

Alexander Nübel (VfB Stuttgart-ALE)

Defensas

Waldemar Anton (Borussia Dortmund-ALE)

Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt-ALE)

Joshua Kimmich (Bayern Múnich-ALE)

David Raum (RB Leipzig-ALE)

Antonio Rüdiger (Real Madrid-ESP)

Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund-ALE)

Jonathan Tah (Bayern Múnich-ALE)

Malick Thiaw (Newcastle United-ING)

Mediocampistas

Nadiem Amiri (Mainz 05-ALE)

Leon Goretzka (Bayern Múnich-ALE)

Pascal Groß (Brighton & Hove Albion-ING)

Lennart Karl (Bayern Múnich-ALE)

Jamie Leweling (VfB Stuttgart)

Jamal Musiala (Bayern Múnich-ALE)

Felix Nmecha (Borussia Dortmund-ALE)

Aleksandar Pavlovic (Bayern Múnich-ALE)

Angelo Stiller (VfB Stuttgart-ALE)

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