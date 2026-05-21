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Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

Con el regreso de Manuel Neuer: Alemania reveló su nómina para el Mundial

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Julian Nagelsmann incluyó al histórico arquero en la convocatoria.

Con el regreso de Manuel Neuer: Alemania reveló su nómina para el Mundial
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Alemania anunció este jueves a los 26 convocados para el Mundial 2026, con la vuelta de Manuel Neuer, quien había dejado el combinado teutón tras la Eurocopa 2024.

A sus 40 años, el portero de Bayern Múnich disputará su quinta Copa del Mundo, tras debutar en Sudáfrica 2010, ser campeón en Brasil 2014, y tener irregulares torneos en Rusia 2018 y Catar 2022.

"Hemos decido tras muchas discusiones que los tres mejores porteros de Alemania tenían que ir al Mundial. Por eso hemos decidido llamar a Manuel para ver si estaba dispuesto a volver a la selección", señaló Julian Nagelsmann al presentar la convocatoria.

Neuer encabeza una lista con nombres habituales como Jamal Musiala, Joshua Kimmich y Florian Wirtz, sumado a sorpresas como Nadien Amiri y novedades como Lennart Karl.

En el Mundial, Alemania jugará en el Grupo E, ante Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

El debut será el 14 de junio, ante Curazao en Houston; posteriormente, enfrentará a Costa de Marfil en Toronto (20 de junio) y a Ecuador en Nueva Jersey (25 de junio)

Revisa la lista de Alemania

Arqueros

  • Manuel Neuer (Bayern Múnich-ALE)
  • Oliver Baumann (Hoffenheim-ALE)
  • Alexander Nübel (VfB Stuttgart-ALE)

Defensas

  • Waldemar Anton (Borussia Dortmund-ALE)
  • Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt-ALE)
  • Joshua Kimmich (Bayern Múnich-ALE)
  • David Raum (RB Leipzig-ALE)
  • Antonio Rüdiger (Real Madrid-ESP)
  • Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund-ALE)
  • Jonathan Tah (Bayern Múnich-ALE)
  • Malick Thiaw (Newcastle United-ING)

Mediocampistas

  • Nadiem Amiri (Mainz 05-ALE)
  • Leon Goretzka (Bayern Múnich-ALE)
  • Pascal Groß (Brighton & Hove Albion-ING)
  • Lennart Karl (Bayern Múnich-ALE)
  • Jamie Leweling (VfB Stuttgart)
  • Jamal Musiala (Bayern Múnich-ALE)
  • Felix Nmecha (Borussia Dortmund-ALE)
  • Aleksandar Pavlovic (Bayern Múnich-ALE)
  • Angelo Stiller (VfB Stuttgart-ALE)

Delanteros

  • Maximilian Beier (Borussia Dortmund-ALE)
  • Kai Havertz (Arsenal-ALE)
  • Leroy Sané (Galatasaray-TUR)
  • Deniz Undav (VfB Stuttgart-ALE)
  • Florian Wirtz (Liverpool-ING)
  • Nick Woltemade (Newcastle United-ING)

 

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