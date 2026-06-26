Condenaron a casi 10 años de cárcel a entrenador por obligar a prostituirse a jóvenes futbolistas

En España la Audiencia de Cádiz, con sede en Jerez de la Frontera, condenó a nueve años y ocho meses de cárcel a un entrenador de fútbol por obligar a prostituirse e intentar convencer de ello a varios jóvenes futbolistas sudamericanos.

Según informó la Agencia EFE, el tribunal impuso la pena a J.L.M.J. como autor de dos delitos de determinación a la prostitución y otros cuatro en grado de tentativa, mientras que absolvió a un segundo acusado, el agente de representación D.I.M., para quien las acusaciones solicitaban diversas penas de cárcel.

La sentencia dio por probado que los jóvenes procedían de familias con escasos recursos y que, durante su estadía en España, llegaron a pasar necesidad alimenticia y requirieron ayuda de Cáritas y de vecinos. Ante la falta de dinero de los afectados, el condenado les propuso prostituirse con hombres a cambio de dinero mediante una aplicación de contactos.

El tribunal estableció que el técnico trasladaba a los futbolistas en su vehículo a zonas próximas a un centro comercial de El Puerto de Santa María y a un pinar de Rota, donde los instaba a prostituirse y luego les reclamaba el dinero. Dos de ellos accedieron por su situación de necesidad, mientras otros cuatro se negaron o no llegaron a consumar los actos.

Además de la pena de prisión, la Audiencia impuso multas por 10.080 euros, inhabilitación especial para profesiones con contacto con menores, libertad vigilada y la prohibición de acercarse a las víctimas. El condenado fue absuelto de los cargos de trata de seres humanos, estafa y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.