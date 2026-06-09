Controles policiales a Senegal y Uzbekistán marcaron la previa del Mundial

Las selecciones masculinas de Senegal y Uzbekistán protagonizaron escenas atípicas en su llegada a Estados Unidos para disputar el Mundial de 2026, luego de ser sometidas a exhaustivos cacheos y revisiones de sus pertenencias con perros policía.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron a un agente estadounidense realizando un minucioso registro sobre la pista del aeropuerto de San Antonio, en Texas, a Pathé Ciss, jugador de Rayo Vallecano e internacional con Senegal, mientras el resto de la delegación esperaba su turno tras bajar del avión.

La selección de Uzbekistán vivió una situación similar el lunes, cuando sus integrantes fueron cacheados uno por uno antes de disputar un amistoso a puerta cerrada contra Países Bajos en Nueva York. Además, debieron dejar sus pertenencias en un lugar aislado para que fueran rastreadas por perros policía. "Me dijeron que eran las reglas, pero al final el control fue solo para nosotros", señaló el técnico Fabio Cannavaro.

El episodio se suma a la controversia generada por la prohibición de entrada a Estados Unidos del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, elegido árbitro masculino del año 2025 por la CAF, quien iba a participar en el torneo. El Gobierno de Somalia calificó la situación como "lamentable" y exigió explicaciones a Washington y a la FIFA.