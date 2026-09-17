El insólito motivo por el que Canadá descartó a Alphonso Davis fue para enfrentar a Chile

Canadá confirmó su nómina de convocados para enfrentar a Chile, Perú y Estados Unidos en la fecha FIFA, pero con la llamativa ausencia de su gran figura y capitán; Alphonso Davies.

El propio entrenador Jesse Marsch reveló el insólito motivo de su ausencia: El jugador se fue de luna de miel con su esposa, la cantante alemana Sheyenne Jen.

Cierta parte de los hinchas cuestionó a Davis por una ausencia catalogada como un atropello a la prioridad del equipo. El DT respondió que "no es un problema", pues "Alphonso es nuestro capitán, no es un asunto complicado. No hay duda al respecto, los jugadores lo tienen claro".

"Alphonso quería estar aquí, y nosotros lo queríamos en este campamento, pero se casó poco después del Mundial. El Mundial también fue muy complicado para él y tuvo que lidiar con su estado físico", sumó Marsch en dichos reproducidos por Canadian Soccer Daily.

"Hablamos sobre si debía irse de luna de miel durante la mitad del campamento y luego unirse a nosotros. Sentí que era importante que resolviera sus problemas de luna de miel y que luego continuara moviéndose en su estado físico y en forma", explicó el DT.

De esta manera, Canadá no contará con su principal nombre ante La Roja el sábado 26 de septiembre a las 20:00 horas de nuestro país (23:00), ni tampoco frente a Perú el sábado 3 de octubre ni contra Estados Unidos el martes 6 de ese mismo mes.