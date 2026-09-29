Reestructuración del Pentágono: EE.UU. reducirá altos cargos militares en 20%

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunciará un recorte del 20% en plazas de almirantes y generales dentro del plan de reestructuración del Pentágono, según publica este martes la prensa estadounidense.

El anuncio se dará a conocer mañana miércoles, durante el discurso que Hegseth pronunciará sobre el estado de las Fuerzas Armadas en Quantico, Virginia.

La medida para reducir las plazas, que afectará a altos cargos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, llega después de los intentos del año pasado de limitar el número de generales y almirantes de cuatro estrellas en servicio activo en las Fuerzas Armadas estadounidenses en al menos 10%.

Desde que Hegseth asumió el cargo, se ha recortado a cerca de una veintena de líderes militares de todas las ramas de las Fuerzas Armadas, lo que ha generado la preocupación de legisladores del Congreso.

En julio, la senadora republicana Susan Collins, presidenta del Comité de Asignaciones de la Cámara Alta, dijo estar inquieta por la destitución de altos oficiales militares y el bloqueo de ascensos de personal de menor rango.

El 15 de septiembre recién pasado, el miembro republicano de la Cámara de Representantes Thomas Massie presentó ocho artículos de juicio político contra Hegseth, en los que se le acusa de abusar de su cargo al participar en hostilidades contra Irán sin la autorización del Congreso.

Sin embargo, y pese a que debía debatirse y votarse en un plazo de 48 horas, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, también republicano, adelantó el receso previsto para las elecciones de medio mandato, por lo que los congresistas no podrán votar el juicio político a Hegseth hasta el 9 de noviembre, cuando volverán a reunirse.

El actual secretario de Guerra fue oficial de la Guardia Nacional y comentarista de Fox News, pero no tuvo una carrera de alta dirección militar, por lo que la polémica lo ha acompañado desde su nombramiento.