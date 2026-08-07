Escándalo en el fútbol asiático: Corea del Sur sobornó a árbitros con servicios sexuales

Un escándalo golpeó a la Asociación de Fútbol de Corea del Sur (KFA) tras revelarse que el organismo brindó favores "de entretenimiento sexual" a árbitros extranjeros entre 2011 y 2012.

Según un informe del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo del país, proporcionado por el medio JTBC, el ente sobornó a los colegiados para obtener resultados favorables durante partidos amistosos, además de las clasificatorias a los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Mundial de Brasil 2014.

En el escrito se detalló que la organización usó tarjetas de crédito corporativas para costear servicios de "entretenimiento sexual" en locales para adultos de Seúl y otras ciudades, de los cuales se reportan cargos por más de un millón de wones por sesión (aproximadamente 648.000 pesos).

Durante ese período, Corea del Sur disputó siete encuentros, logrando un invicto tras registrar cinco victorias y dos derrotas.