¿Suspender la Ley Karin? Las críticas a la propuesta de diputados oficialistas

Diputados del oficialismo presentaron esta semana un proyecto que propone suspender, por cinco años, la Ley Karin, que entró en vigencia hace dos años, en agosto de 2024, para prevenir, investigar y sancionar el acoso y la violencia laboral.

El proyecto indica que, durante el periodo de suspensión, volverían a regir las normas laborales previas a la entrada en vigencia de la Ley Karin, aunque resguarda determina que todos los procesos de denuncia e investigación ya iniciados continuarán bajo la tramitación actual hasta su total término.

La iniciativa está firmada por los diputados del Partido Nacional Libertario Eric Grohs, Paulina Muñoz, Cristóbal Urruticoechea, Álvaro Jofré, el republicabno Diego Vergara y el independiente, miembro de la bancada de RN, Daniel Valenzuela. Además cuenta con el respaldo del diputado del PDG Patricio Briones.

Grohs explicó que la iniciativa surge ante el severo colapso institucional y operativo que enfrenta el sistema, el cual acumuló más de 66.000 denuncias a diciembre de 2025.

El parlamentario comentó que "la Ley Karin nació para enfrentar un problema real y necesario, pero la evidencia disponible demuestra que hoy el sistema está funcionando con serias dificultades".

"Cuando una parte importante de las denuncias termina no correspondiendo a materias propias de la ley y las investigaciones se extienden durante meses, tenemos la obligación de revisar si el diseño normativo está cumpliendo efectivamente su objetivo", afirmó.

El diputado agregó que "lo que proponemos no es desproteger a los trabajadores, sino abrir una discusión responsable sobre una legislación que ha generado una carga muy superior a la prevista para las instituciones encargadas de aplicarla. Necesitamos una normativa que proteja eficazmente a las víctimas, pero que también entregue certezas jurídicas, procedimientos oportunos y resguardos frente a denuncias que no corresponden al espíritu de la ley".

Problemas de implementación

La abogada laboral Francisca Montenegro explica a Cooperativa que efectivamente la Ley Karin "ha tenido problemas de implementación por una parte y, el más importante a mi juicio, de la tramitación que se da ante la Dirección del Trabajo, donde los procesos no están respetando los plazos máximos legales".

La socia de RMR Laboral precisa que un proceso en la DT puede demorar más de ocho meses de tramitación cuando la ley prevé un plazo máximo de 30 días hábiles.

Asimismo, detalló, "hay un problema institucional en torno a la diferencia que existe en el tratamiento de las denuncias ante la Dirección del Trabajo y ante el empleador; donde la DT (...) ha implementado un sistema que es contrario a la ley, que es el de la admisibilidad. Es decir, están declarando inadmisibles denuncias de Ley Karin a pesar de que la ley declara y establece que no puede haber un proceso o una evaluación de admisibilidad inicial".

La Ley Karin, vigente desde agosto de 2024, enfrenta un proyecto que busca suspenderla por cinco años mientras el Gobierno prepara cambios a su reglamento.

Pese a estos problemas estructurales, Montenegro resalta que "las empresas privadas ya tienen un sistema para analizar estas denuncias de Ley Karin, por lo tanto, remover esta ley o paralizar los efectos de esta ley por cinco años, a mi juicio, no tiene ningún sentido". Y agrega: "La Ley Karin no requiere una suspensión de sus efectos de forma completa, lo que requiere es una reestructuración a los problemas de implementación".

"El acoso laboral y la violencia en el empleo que establece la Ley Karin no va a desaparecer cinco años; entonces lo único que se está haciendo es dejar sin resguardo a trabajadores", puntualiza.

¿Qué dicen los diputados?

Tanto en el oficialismo como en la oposición coinciden en que la ley requiere de mejoras, sin embargo, disienten respecto a suspenderla por cinco años.

Desde el Frente Amplio, la diputada y abogada Carolina Tello (FA) remarcó que "rechazo con absoluta indignación este proyecto impulsado por el Partido Nacional Libertario y sectores de la derecha, incluyendo al PDG, que busca suspender la Ley Karin por cinco años".

"Lo que hoy estos parlamentarios llaman 'colapso del sistema' o 'exceso de denuncias', nosotras lo llamamos el fin de la impunidad. Esas más de 66 mil denuncias no son una falla de diseño de la ley; son la radiografía de una violencia laboral histórica, estructural y naturalizada en Chile que, por fin, encontró una herramienta real para ser denunciada", sostuvo.

Tello añadió que "antes de esta ley, el abuso se vivía en silencio y terminaba en tragedias" y resaltó que "querer retroceder y suspender esta normativa es un insulto a la memoria de Karin Salgado y un mensaje brutal para miles de trabajadoras y trabajadores de nuestro país".

Desde el oficialismo, el senador UDI Iván Moreira afirmó que hace dos años "aprobamos la Ley Karin de buena fe porque era necesaria; pero el 80% de todas las denuncias son desestimadas".

Moreira postuló que la ley "requiere cambios, pero no suspenderla. Lo mejor es modificar el reglamento para hacer más exigentes los requisitos de ingreso de denuncias .Vamos a colaborar con ideas para evitar interpretaciones erróneas y se preste para mal uso como ya lo señalan las estadísticas".

En cambio, para el diputado Daniel Valenzuela (Ind RN), "esta ley literalmente se nos fue de las manos. Cuando los tribunales laborales están literalmente colapsados, la Inspección del Trabajo está colapsada, y la verdad que de las miles de denuncias, poca llegan a buen puerto, significa que algo no quedó bien en la ley".

"Soy partidario de suspenderla, no para siempre, sino provisoria, mientras regulamos y hacemos una ley o modificamos la ley que realmente defienda el derecho de los trabajadores", afirmó.

Gobierno prepara cambios al reglamento

Hace una semana, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, adelantó que La Moneda está preparando cambios al reglamento de la Ley Karin, aunque mantendrán su estructura y espíritu.

Actualmente el Consejo Superior Laboral analiza cambios a la Ley Karin.

"No podemos apartarnos de la Ley, pero sí se pueden hacer cosas para, por ejemplo, orientar mejor las denuncias. Un gran porcentaje de las denuncias recibidas no tiene que ver con Ley Karin. Tienen que ver más con clima laboral, ese tipo de cosas", comentó entonces.

Para el secretario de Estado, ese tipo de denuncias "se pueden canalizar por otro canal. Entonces hay cambio en el tema de orientación de las denuncias para que tengan una resolución eficaz".

"La idea es llegar mucho más a tiempo. La justicia cuando tarda no es justicia. Es muy importante este nuevo reglamento para poder, sobre todo, prevenir", finalizó.