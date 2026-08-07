Fiscalía y el SII ingresaron apelación para revocar el sobreseimiento de Sergio Jadue

La Fiscalía Oriente y el Servicio de Impuestos Internos (SII) concretaron la presentación de una apelación para dejar sin efecto el sobreseimiento definitivo de Sergio Jadue ante la Justicia de nuestro país.

El escrito presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago busca anular la sentencia dictada por el 13° Juzgado de Garantía de Santiago el pasado 28 de julio, argumentando un error en el criterio para establecer el inicio de la cuenta de 10 años para dictar la prescripción de los cargos por delitos económicos.

Según los detalles revelados por 24 Horas, el alegato de la Fiscalía y el SII apunta a que la formalización de Jadue en Chile y el pedido de extradición a Estados Unidos se hizo el 18 de enero de 2017, por lo que el plazo debería haber corrido desde esa fecha y, por ende, seguir en curso.

Sin embargo, la magistrada Paz Reyes dictó la prescripción tomando en cuenta la temporalidad de los hechos imputados, que ocurrieron en 2015.

La presentación también señala que Jadue se apropió de un monto superior al millón de dólares desde la ANFP para pagar su defensa legal en Chile y Estados Unidos, "provocándole el consiguiente perjuicio patrimonial" al organismo del fútbol profesional chileno.

Ahora resta esperar la continuación del proceso legal en la Corte de Apelaciones para que se defina la situación jurídica del expresidente del fútbol chileno, que está condenado en Estados Unidos con una lectura de sentencia aplazada repetidas veces y aún no tiene fecha.