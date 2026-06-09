Figura de Betis quedó en duda para el Mundial por un esguince

El extremo marroquí Ez Abde, figura de Betis durante la temporada, quedó en duda para el Mundial de 2026 tras sufrir un esguince del ligamento lateral interno en la rodilla derecha.

Los servicios médicos de Marruecos confirmaron el diagnóstico inicial y comunicaron al club español que se trata de una lesión de grado medio, por lo que el futbolista seguirá en la concentración de los Leones del Atlas mientras se evalúa su evolución.

Abde, de 24 años, viene de firmar una gran campaña con 15 goles y 12 asistencias en 43 partidos, y se lesionó el pasado domingo en un amistoso ante Noruega en Nueva Jersey. Marruecos, semifinalista en Catar 2022, integra el Grupo F del Mundial junto a Brasil, Escocia y Haití.