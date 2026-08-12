Fulham se negó a disputar una tanda de penales en amistoso con Málaga: "No estaba en el contrato"

Una polémica situación ocurrió este miércoles en España, en un amistoso entre Málaga y Fulham por el Trofeo Costa del Sol, ya que el equipo inglés, tras el empate 2-2, se negó a disputar la tanda de penales para definir a un ganador y dejó la cancha de La Rosaleda.

En primera instancia, los jugadores de Fulham dejaron la cancha justo después de la expulsión de su técnico Alvaro Arbeloa, y varios medios informaron que su decisión era una "protesta".

Sin embargo, Málaga confirmó que el club británico decidió retirarse porque la definición a penales "no estaba contemplada en el contrato".

Además, Málaga añadió que si Fulham se quedaba a jugar los penales, el plantel no iba a llegar a tiempo para tomar el avión de regreso a Inglaterra.

Tras retirarse de la cancha, Málaga anotó un penal simbólico para proclamarse ganador del Trofeo Costa del Sol.