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Exembajador y relaciones chilenas con China: El secreto del éxito es mantener el equilibrio

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Jorge Heine, abogado y exembajador de Chile en China, comentó en Lo que Queda del Día las declaraciones de Niu Qingbao, embajador chino en Chile, sobre la injerencia de Estados Unidos y otros países en el comercio internacional.

Para el diplomático, Chile ha logrado mantener un equilibrio importante en las relaciones con ambas potencias, y que el "secreto del éxito es lograr mantener el equilibrio" aunque el gobierno de José Antonio Kast "se ha arrimado demasiado" a Estados Unidos.

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