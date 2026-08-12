Jorge Heine, abogado y exembajador de Chile en China, comentó en Lo que Queda del Día las declaraciones de Niu Qingbao, embajador chino en Chile, sobre la injerencia de Estados Unidos y otros países en el comercio internacional.

Para el diplomático, Chile ha logrado mantener un equilibrio importante en las relaciones con ambas potencias, y que el "secreto del éxito es lograr mantener el equilibrio" aunque el gobierno de José Antonio Kast "se ha arrimado demasiado" a Estados Unidos.

LEER ARTICULO COMPLETO