Giorgian de Arrascaeta se lesionó y quedó en duda para la Copa del Mundo

El mediocampista uruguayo Giorgian de Arrascaeta sufrió una lesión muscular y quedó en duda su participación en el Mundial de Norteamérica a tan solo 13 días del debut del combinado celeste ante Arabia Saudita.

El futbolista de Flamengo se encontraba trabajando con la selección en el Complejo Celeste tras recuperarse de una fractura de clavícula sufrida el 30 de abril en el partido entre el "Mengao" y Estudiantes de La Plata por Copa Libertadores.

Marcelo Bielsa, entrenador del combinado charrúa, se refirió al tema durante una conferencia de prensa y confirmó que De Arrascaeta estaría disponible a partir del 12 de junio, tres días antes del estreno en la cita planetaria.

"La clínica de él es muy buena, pero las recomendaciones son que no se puede volver a someter el hueso a la fricción hasta una fecha en particular. Esa fecha es el viernes previo al partido del lunes, que es el primero que juega Uruguay", señaló el "Loco".

"Quiere decir que él va a volver a hacer una práctica de fútbol tres días antes del partido. Desde hoy hasta ese viernes él puede hacer todo lo que hace un futbolista para prepararse, salvo alguna acción que corra el riesgo de el choque que le puede generar una nueva ruptura", finalizó el estratega argentino.

Uruguay formará parte del Grupo H, en el que debutará el 15 de junio contra Arabia Saudita en Miami, misma ciudad en la que se medirá ante Cabo Verde el 21, finalmente, se enfrentará a España el 26 en Guadalajara.