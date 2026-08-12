ICE detuvo a futbolista argentino cuando viajaba a disputar partido en Estados Unidos

El futbolista argentino Matías Alejandro Pourrain fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) cuando se dirigía junto a su equipo, Miami United, a disputar un partido por las semifinales de la United Premier Soccer League.

El arresto ocurrió el pasado jueves en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional explicó que Pourrain ingresó legalmente a Estados Unidos el 12 de noviembre de 2019 con autorización para permanecer seis meses, pero continuó en el país después del 11 de mayo de 2020. "Decidió quedarse más allá del 11 de mayo de 2020, en violación de las leyes de nuestra nación", señaló el organismo.

Miami United entregó asistencia legal al jugador

Pourrain, de 34 años, permanece en el centro de detención del condado de Glades a la espera de ser deportado. Miami United lamentó "profundamente" lo ocurrido y explicó que la detención se produjo cuando la delegación se preparaba para viajar a Los Angeles con el objetivo de disputar las semifinales del campeonato.

El club, que compite en la cuarta división del fútbol estadounidense, informó que entregó asistencia legal al jugador y a su familia. En tanto, Club de Lyon, equipo en el que militaba Pourrain cuando venció originalmente su permiso de permanencia, afirmó que el argentino había solicitado una prórroga y que el trámite se extendió durante la pandemia de covid-19, periodo en el que obtuvo un permiso de trabajo.