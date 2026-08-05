Imágenes sensibles: Un futbolista murió en Tailandia tras ser impactado por un rayo

Una trágica situación ocurrió en el fútbol de Tailandia. El jugador Sofwan Awae, de 24 años, falleció tras ser impactado por un rayo durante un partido, en el distrito Su-ngai Kolok.

El incidente ocurrió este martes en el Estadio Santipap, en un torneo compuesto por equipos de Tailandia y Malasia.

Durante el partido entre Samcolts y Abu Nog Sirin, se desató una tormenta eléctrica y las autoridades no pararon el compromiso. Mientras estaban jugando, un espectador estaba grabando cuando el rayo impactó al futbolista, provocando un enorme destello en la cancha.

Varios futbolistas quedaron heridos, mientras que Awae quedó fulminado por el rayo, ante la desesperación de sus compañeros, que intentaron reanimarlo.

La agencia de noticas Bernama, de Malasia, informó después que el personal médico hizo todos los esfuerzos por salvarlo, pero Awae murió debido a las graves heridas que sufrió por culpa del rayo.