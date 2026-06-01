La agenda de los amistosos internacionales para esta semana

Cada vez queda menos para el Mundial de Norteamérica 2026 y las selecciones se están preparando en la última fecha FIFA antes del torneo.

Entre los amistosos internacionales de esta semana destaca la visita de "La Roja", que no irá a la cita planetaria, a Portugal, equipo comandado por Cristiano Ronaldo.

Revisa la agenda de amistosos para esta semana:

Martes 2 de junio

Croacia vs. Bélgica, 12:00 horas (16:00 GMT). Estadio HNK Rijeka.

Gales vs. Ghana, 14:45 horas (18:45 GMT). Cardiff City Stadium.

Haití vs. Nueva Zelanda, 20:00 horas (00:00 GMT). Chase Stadium.

Miércoles 3 de junio

Dinamarca vs. RD del Congo, 14:00 horas (18:00 GMT). Estadio "Maurice Dufrasne"

Luxemburgo vs. Italia, 14:45 horas (18:45 GMT). Estadio de Luxemburgo.

Países Bajos vs. Argelia, 14:45 horas (18:45 GMT). Estadio De Kuip.

Panamá vs. República Dominicana, 20:45 horas (00:45 GMT). Estadio "Rommel Fernández".

Corea del Sur vs. El Salvador, 21:00 horas (01:00 GMT). Estadio America First Field.

Jueves 4 de junio

Suecia vs. Grecia, 13:00 horas (17:00 GMT). Estadio Strawberry Arena.

España vs. Irak, 15:00 horas (19:00 GMT). Estadio Municipal de Riazor.

Francia vs. Costa de Marfil, 15:10 horas (19:10 GMT). Estadio de la Beaujoire.

República Checa vs. Guatemala, 20:00 horas (00:00 GMT). Sports Illustrated Stadium.

México vs. Serbia, 22:00 horas (02:00 GMT). Estadio "Nemesio Diez".

Viernes 5 de junio

Paraguay vs. Nicaragua, 18:15 horas (22:15 GMT). Estadio Defensores del Chaco.

Puerto Rico vs. Arabia Saudita, 19:00 horas (23:00 GMT). Q2 Stadium.

Canadá vs. Irlanda, 19:30 horas (23:30 GMT). Saputo Stadium.

Haití vs. Perú, 20:00 horas (00:00 GMT). Nu Stadium.

Sábado 6 de junio

Bélgica vs. Túnez, 09:00 horas (13:00 GMT). Estadio Rey Balduino.

Portugal vs. Chile, 13:45 horas (17:45 GMT). Estadio Nacional do Jamor .

. Estados Unidos vs. Alemania, 14:30 horas (18:30 GMT). Soldier Field.

Australia vs. Suiza, 15:00 horas (19:00 GMT). Snapdragon Stadium.

Panamá vs. Bosnia y Herzegovina, 15:00 horas (19:00 GMT). Estadio CITYPARK.

Bolivia vs. Escocia, 16:00 horas. (20:00 GMT). Sports Illustrated Stadium.

Cabo Verde vs. Bermudas, 16:00 horas (20:00 GMT). Rentschler Field.

Catar vs. El Salvador, 16:00 horas (20:00 GMT). BMO Stadium.

Inglaterra vs. Nueva Zelanda, 16:00 horas (20:00 GMT). Raymond James Stadium.

Brasil vs. Egipto, 18:00 horas (22:00 GMT). Cleveland Browns Stadium.

Venezuela vs. Turquía, 19:00 horas (22:00 GMT). Chase Stadium.

Argentina vs. Honduras, 20:00 horas (00:00 GMT). Kyle Field.

Curazao vs. Aruba, 20:00 horas (00:00 GMT). Estadio Ergilio Hato.

Domingo 7 de junio