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Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

La agenda de los amistosos internacionales para esta semana

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La Roja jugará este sábado 6 de junio ante Portugal.

La agenda de los amistosos internacionales para esta semana
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Cada vez queda menos para el Mundial de Norteamérica 2026 y las selecciones se están preparando en la última fecha FIFA antes del torneo.

Entre los amistosos internacionales de esta semana destaca la visita de "La Roja", que no irá a la cita planetaria, a Portugal, equipo comandado por Cristiano Ronaldo.

Revisa la agenda de amistosos para esta semana: 

Martes 2 de junio

  • Croacia vs. Bélgica, 12:00 horas (16:00 GMT). Estadio HNK Rijeka.
  • Gales vs. Ghana, 14:45 horas (18:45 GMT). Cardiff City Stadium.
  • Haití vs. Nueva Zelanda, 20:00 horas (00:00 GMT). Chase Stadium.

Miércoles 3 de junio

  • Dinamarca vs. RD del Congo, 14:00 horas (18:00 GMT). Estadio "Maurice Dufrasne"
  • Luxemburgo vs. Italia, 14:45 horas (18:45 GMT). Estadio de Luxemburgo.
  • Países Bajos vs. Argelia, 14:45 horas (18:45 GMT). Estadio De Kuip.
  • Panamá vs. República Dominicana, 20:45 horas (00:45 GMT). Estadio "Rommel Fernández".
  • Corea del Sur vs. El Salvador, 21:00 horas (01:00 GMT). Estadio America First Field.

Jueves 4 de junio

  • Suecia vs. Grecia, 13:00 horas (17:00 GMT). Estadio Strawberry Arena.
  • España vs. Irak, 15:00 horas (19:00 GMT). Estadio Municipal de Riazor.
  • Francia vs. Costa de Marfil, 15:10 horas (19:10 GMT). Estadio de la Beaujoire.
  • República Checa vs. Guatemala, 20:00 horas (00:00 GMT). Sports Illustrated Stadium.
  • México vs. Serbia, 22:00 horas (02:00 GMT). Estadio "Nemesio Diez".

Viernes 5 de junio

  • Paraguay vs. Nicaragua, 18:15 horas (22:15 GMT). Estadio Defensores del Chaco.
  • Puerto Rico vs. Arabia Saudita, 19:00 horas (23:00 GMT). Q2 Stadium.
  • Canadá vs. Irlanda, 19:30 horas (23:30 GMT). Saputo Stadium.
  • Haití vs. Perú, 20:00 horas (00:00 GMT). Nu Stadium.

Sábado 6 de junio

  • Bélgica vs. Túnez, 09:00 horas (13:00 GMT). Estadio Rey Balduino.
  • Portugal vs. Chile, 13:45 horas (17:45 GMT). Estadio Nacional do Jamor.
  • Estados Unidos vs. Alemania, 14:30 horas (18:30 GMT). Soldier Field.
  • Australia vs. Suiza, 15:00 horas (19:00 GMT). Snapdragon Stadium.
  • Panamá vs. Bosnia y Herzegovina, 15:00 horas (19:00 GMT). Estadio CITYPARK.
  • Bolivia vs. Escocia, 16:00 horas. (20:00 GMT). Sports Illustrated Stadium.
  • Cabo Verde vs. Bermudas, 16:00 horas (20:00 GMT). Rentschler Field.
  • Catar vs. El Salvador, 16:00 horas (20:00 GMT). BMO Stadium.
  • Inglaterra vs. Nueva Zelanda, 16:00 horas (20:00 GMT). Raymond James Stadium.
  • Brasil vs. Egipto, 18:00 horas (22:00 GMT). Cleveland Browns Stadium.
  • Venezuela vs. Turquía, 19:00 horas (22:00 GMT). Chase Stadium.
  • Argentina vs. Honduras, 20:00 horas (00:00 GMT). Kyle Field.
  • Curazao vs. Aruba, 20:00 horas (00:00 GMT). Estadio Ergilio Hato.

Domingo 7 de junio

  • Croacia vs. Eslovenia, 14:45 horas (18:45 GMT). Estadio Andelko Herjavec.
  • Grecia vs. Italia, 15:00 horas (19:00 GMT). Pankritio Stadium.
  • Marruecos vs. Noruega, 15:00 horas (19:00 GMT). Sports Illustrated Stadium.
  • Ecuador vs. Guatemala, 16:00 horas (20:00 GMT). ScottsMiracle-Gro Field.
  • Colombia vs. Jordania, 19:00 horas (23:00 GMT). Snapdragon Stadium.

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