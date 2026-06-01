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La agenda de los amistosos internacionales para esta semana
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Autor: Redacción Cooperativa
La Roja jugará este sábado 6 de junio ante Portugal.
La Roja jugará este sábado 6 de junio ante Portugal.
Cada vez queda menos para el Mundial de Norteamérica 2026 y las selecciones se están preparando en la última fecha FIFA antes del torneo.
Entre los amistosos internacionales de esta semana destaca la visita de "La Roja", que no irá a la cita planetaria, a Portugal, equipo comandado por Cristiano Ronaldo.
Revisa la agenda de amistosos para esta semana:
Martes 2 de junio
Miércoles 3 de junio
Jueves 4 de junio
Viernes 5 de junio
Sábado 6 de junio
Domingo 7 de junio