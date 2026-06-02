La Nueva Zelanda de Tim Payne cayó goleada por Haití en su amistoso pre Mundial

La selección de Nueva Zelanda obtuvo una gran atención en su amistoso contra Haití, gracias a la reciente repercusión de Tim Payne en redes sociales, pero cosechó una dolorosa derrota de 4-0 a pocos días del inicio del Mundial 2026.

La campaña colectiva para volver famoso al lateral derecho le dio una inesperada relevancia al encuentro disputado Inter Miami CF Stadium. Payne fue titular y el principal blanco de las cámaras desde el ingreso de los jugadores a la cancha.

Para su lamento, el conjunto haitiano entró justamente por su banda para abrir el marcador a los 12', con anotación de Ruben Providence.

Poco después, a los 16', el propio Payne picó en un mano a mano rumbo al arco, pero tropezó ante el achique del golero Johnny Placide; otro jugador conocido en redes sociales por su actuación en el Preolímpico 2008 que le impidió a México los goles necesarios para clasificar.

Tim Payne fue reemplazado en el descanso y tras su salida los "All Whites" sufrieron otros tres goles, marcados por Lenny Joseph (51'), Frantzdy Pierrot (62') y Duke Lacroix (87').

La última prueba para Nueva Zelanda antes de su debut en el Grupo G del Mundial será un amistoso contra Inglaterra, este sábado 6 de junio a las 16:00 horas (20:00 GMT), mientras Haití cerrará su preparación pensando en el Grupo C midiéndose con Perú el viernes 5 a las 20:00 (00:00 GMT).