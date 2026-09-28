La Roja sale a enmendar su rumbo en un complejo desafío ante Estados Unidos

La selección chilena, dirigida por Nicolás Córdova, chocará este martes, desde las 21:00 horas (00:00 GMT) en el Energizer Park de St. Louis, en Misuri, a Estados Unidos, anfitrión del último mundial, y buscará enmendar el rumbo en la gira norteamericana, tras la derrota con Canadá.

La Roja perdió con los canadienses en Toronto el pasado sábado, un partido en donde el equipo nacional sufrió las expulsiones de Lucas Cepeda y el capitán Gabriel Suazo, quienes no estarán disponibles para enfrentar a los estadounidenses.

Tampoco estará Benjamín Kuscevic, quien fue liberado de la nómina por lesión; y su reemplazo en el plantel es Igor Lichnovsky, quien fue citado de última hora por Córdova.

La ausencia de Cepeda y Suazo obliga al técnico interino de La Roja a mover piezas en la cancha; se espera que Marcelo Morales o Diego Ulloa asuman el rol de lateral izquierdo, y Gonzalo Tapia se ubique como puntero, quedando Ben Brereton como centrodelantero.

La posible oncena que saltará a la cancha será con Lawrence Vigouroux; Felipe Faúndez, Iván Román, Jonathan Villagra (Paulo Díaz), Marcelo Morales o Diego Ulloa; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Agustín Arce (Marcelino Núñez); Darío Osorio, Gonzalo Tapia y Ben Brereton.

Estados Unidos, por su lado, viene de golear por 4-1 a la selección de Perú, en un partido que el técnico argentino Mauricio Pochettino aprovechó para hacer debutar a 11 jugadores.

Por ese motivo, se espera que Pochettino haga rotaciones en la formación titular, para seguir probando nuevas caras en el equipo estadounidense.

La probable formación local será con Matt Freese; Alex Freeman, George Campbell, Auston Trusty, Peyton Miller; Yunus Musah, Sebastian Berhalter, Tyler Adams, Malik Tillman, Gio Reyna y Justin Ellis.

En el historial, Chile y Estados Unidos se han enfrentado en 11 ocasiones, con cinco triunfos para La Roja, tres empates y tres derrotas.

El último partido fue en 2019, en Houston, un empate 1-1, con goles de Christian Pulisic y Oscar Opazo.

Todos los detalles del amistoso de este martes 29 de septiembre entre Chile y Estados Unidos los podrás escuchar en vivo en la señal radial de Cooperativa Deportes y seguir online en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.